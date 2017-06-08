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Sabri Akçagül 89 yaşında vefat etti

Türk sanat müziğine çok sayıda eser kazandırmış ünlü besteci Sabri Akçagül 89 yaşında vefat etti.

Sabri Akçagül 89 yaşında vefat etti

Onur Akay, Türk sanat müziği bestecisi Sabri Akçagül’ün vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Acı haberi sevenleriyle paylaşan Akay, “TRT repertuarında çok sayıda eseri yer alan, bestekâr Sabri Akçagül’ü kaybettik! Cenazesi, 08.06.2017 Perşembe günü ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Kuşadası Hanım Camii'nden kaldırılacaktır. Mekânı cennet olsun inşallah." mesajını yazdı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #sabri akçagül
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