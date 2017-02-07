Sanatın birleştirici gücü!

Sergey Kravchenko, dünyaca ünlü bir Rus kemancı. Konser için gelip hayran olduğu Antalya'ya yerleşti. Bugünlerde ise Antalya'da genç kemancılar için kolları sıvadı, tecrübelerini paylaşacağı Master Class Projesi'ni hayat geçirdi.

Dünyaca ünlü Rus keman sanatçısı Sergey Kravchenko... İlk kez 1994 yılında turist olarak geldi Türkiye'ye...2006'da Antalya'da Aspendos Antik Tiyatro'da iki konser verdi. Konser sonrası ülkesine dönen ünlü kemancı hayran kaldığı Antalya'yı aklından çıkaramadı.Kravchenko, 2010 yılında bir ev satın alarak Antalya'ya yerleşti."Türkiye benim ikinci evim" diyen Kravchenko, bir Türkiye'ye aşığı. Bugünlerde de genç kemancılar için hazırladığı bir proje için çalışıyor.Projenin adı Master Class Projesi. Ünlü kemancının hedefi yılda 10-12 kemancı yetiştirmek.Rusya ile yaşanan kriz yüzünden projeyi 2 kez erteleyen Rus devlet sanatçısı şimdi mutlu. Ve iki ülke içinde verdiği mesaj net.