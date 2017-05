"Sanatın iyileştirici gücü yüz yıllardır çeşitli tedavilerde kullanılmakta. Hekimler olarak şunu gayet iyi biliyoruz ki doktor yaraya pansuman yapar ama sevgi onu iyileştirir"

İstanbul Cerrahi Hastanesi'nin, hastaneyi sanatla iç içe bir hayat merkezi haline getirmeyi amaçlayarak, "Art in Hospital" adıyla gerçekleştirdiği resim sergisinin açılışı yapıldı.



Vesaire Sanat Galerisi’nin katkılarıyla İstanbul Cerrahi Hastanesi'nin Fulya'daki merkezinde gerçekleşen sergide, ressam Gülay Yüksel ve Burhan Özer’in eserleri yer alıyor.



Sergiden elde edilecek gelir ise sanatı desteklemek adına Sanat Seninle Derneği'ne bağışlanacak.



Serginin açılışında konuşan İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO’su Doç. Dr. Ahmet Nuray Turhan, "Sanatın iyileştirici gücü yüz yıllardır çeşitli tedavilerde kullanılmakta. Hekimler olarak şunu gayet iyi biliyoruz ki doktor yaraya pansuman yapar ama sevgi onu iyileştirir. Bizler de Art in Hospital ile bu düşüncemizi somut bir eyleme dönüştürmek istedik." dedi.



Hastanelerin de bankalar gibi soğuk bir yüzü olduğunu ve bankaların yoğun bir şekilde sanat galerileri açarak bu soğukluğu bir sıcaklığa dönüştürdüğünü ifade eden ressam Burhan Özer, "İnsanlar kendi istekleriyle hastanelere gelmezler. Bugün burada insanlar, sanatın iyileştirici gücü için burada. Sanat hayatla buluştu. Benim bugün burada 30 resmim yer alıyor." diye konuştu.



Ressam Yüksel, "Sanatın insan sağlığı üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunun canlı şahidiyim. Yıllar önce geçirdiğim ciddi bir rahatsızlığımda atölyem bana çıkış yolu oldu. Orada üretmek ve yeni şeyler hayal etmek beni tüm sağlık problemlerinden kurtardı. Bu projede bulunmam bana gurur veriyor. Bu, bir hastanede açtığım ilk kişisel sergi oldu." ifadelerini kullandı.



Sanat Seninle Derneği Başkanı Özge Günaydın ise sanatın iyileştirici gücünü toplumun her kesimine ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Art in Hospital projesiyle sanatın iyileştirici gücünü deneyimlemek için buradayız. Ben kendi adıma sanatın iyileştirici gücünü deneyimlemiş durumdayım. Yaklaşık 3 yıl önce geçirdiğim kanser neticesinde resim ve heykele büyük bir hevesle geri döndüm. Bu, burada kalmayacak, farklı formatlarla devam edecek."



"Art in Hospital" resim sergisi, 2 ay boyunca ziyaret edilebilecek.