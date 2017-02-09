Sanatta yarım asır bu sergiyle anlatılıyor…
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Ana Sanat Dalı öğretim görevlisi Mete Sezgin 19. kişisel sergisini açtı..
Sezgin, kadın ağırlıklı tablolarını sergiledi.
Türkiye, Almanya ve Bulgaristan’daki özel resim koleksiyonlarında resimleri bulunan Mete Sezgin kişisel sergilerin yerine karma ve grup sergilerini tercih ediyor.
Sergi sanatseverlerden de tam not aldı. 17 Şubat’a kadar açık kalacak sergi Aphrodisias (afrodisyas)Sanat Merkezi'nde görülebilir.
HABER: BELMA YÜCEL-KAMERA: ERDEM ÖZDEMİR
ulusalkanal.com.tr
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