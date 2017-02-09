Sanatta yarım asır bu sergiyle anlatılıyor…

Tam 50 yıldır sanat yapan öğretim görevlisi Mete Sezgin, 19'uncu kişisel sergisini açtı. Son 5 yılda yaptığı resimlerden oluşan sergi de ağırlıklı olarak kadın figürleri yer aldı. Sergi 17 Şubat'a kadar İzmir Alsancak'taki Aphrodisias (afrodisyas) Sanat Merkezi'nde...

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