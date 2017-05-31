Brezilya'nın Sao Paulo kentinde " Türk Günü" kapsamında konser düzenlendi. Keman sanatçısı Cihat Aşkın, piyano sanatçısı Mehru Ensari ve ses sanatçısı Teyfik Rodos unutulmaz bir gece yaşattı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde "29 Mayıs Türk Günü" etkinlikleri kapsamında "Minyatürler" temalı konser verildi.Keman sanatçısı Cihat Aşkın, piyano sanatçısı Mehru Ensari ve ses sanatçısı Teyfik Rodos sahnede yer aldı.Konseri Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Ali Kaya Savut, Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik, Sao Paulo Kültür ve Turizm Ataşesi Ahmet Canga, Türk ve Brezilyalı vatandaşlarla dinledi.Sanatçı Cihat Aşkın,Türk Günü etkinliklerinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Sanatçı Teyfik Rodos da kültür alışverisinin sürmesi gerektiğine inanıyor.