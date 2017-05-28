Barındırdığı tarihi ve kültürel değerleriyle "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi"ne alınan "Şehzadeler şehri" Amasya'da bu yıl 650 bin turistin konuk edilmesi hedefleniyor.

Barındırdığı tarihi ve kültürel değerleriyle "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi"ne alınan, Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı yer olması dolayısıyla "Şehzadeler şehri" adıyla anılan Amasya'da bu yıl 650 bin turistin ağırlanması hedefleniyor.



Harşena Dağı, Pontus Kral Kaya Mezarları, Yalıboyu Evleri ile ziyaretçilerini etkileyen Amasya'nın termal, trekking ve av turizmiyle öne çıkarak turizmde marka kent olma hedefi bulunuyor.



Vali Salih Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 650 bin turist bekledikleri "Şehzadeler şehri"ne 2023 yılında 1 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.



Amasya'nın 7 bin 500 yıllık tarihi bulunan, 17 uygarlığa ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu vurgulayan Işık, hedeflerine ulaşmak için kentin kültür, termal, doğa ve av turizmiyle öne çıkması yönünde çalışmaları hızlandırdıklarını anlattı.



Amasya'nın Anadolu'da örnek bir Türk şehri olduğuna işaret eden Işık, "Tarihi yapıları, kültür birikimi ve günümüze ulaşan muhteşem sanat unsurları ile her dönemden eserler bulabileceğiniz bu şirin kent, aynı zamanda edebi ve folklorik değerleri ile de özgün bir yapı oluşturur." dedi.



Işık, Amasya'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini turizme kazandırmak için ciddi çalışmalar yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"2002 yılından itibaren şehre gelen turist sayısına baktığımızda ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. 2002 yılında 90 bin olan turist sayısı, 2016 yılında 500 bini buldu. Geçen yıl ülkemizdeki şehirler turist sayısında gerileme yaşarken, Amasya ziyaretçi sayısını korudu. 2017 yılının ilk 4 ayında şehrimizi 90 bin turist ziyaret etti. Yıl sonuna kadar şehrimizde 650 bin turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Bu şehirde huzur ve güven hakim. Misafirlerimiz huzurlu ve güvenli şekilde şehrimizde konaklayabilirler."



Işık, Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları ile "Dünya Miras Geçici Listesi"ne giren Amasya'nın kalıcı listeye alınması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.