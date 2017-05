Burdur'da yaşayan klasik otomobil tutkunu 24 yaşındaki Sonat İlhan, ön camına "Sensin külüstür" yazısını yapıştırdığı 1975 model Murat 124 marka otomobiliyle dikkat çekiyor.

Küçük yaşlardan itibaren klasik araçlara merakı olan 24 yaşındaki Sonat İlhan, yaklaşık 3 yıl önce bir akrabasından, kullanılmaz durumda 1975 model Murat 124 marka otomobil satın aldı. Otomobilin tüm bakımlarını yaptıran İlhan, daha sonra hafızalara kazınan, Yeşilçam filmlerinde geçen bazı replikleri ve çok sevdiği Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu Metin Oktay'ın resimlerini aracın camına astı. İlhan, otomobilinin ön camına da "Sensin külüstür." yazısını yapıştırdı.



Yaptığı değişikliklerle otomobili trafikte ilgi odağı haline gelen İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klasik araçlara merakının çocuk yaşlardan itibaren başladığını belirtti.







Bu tutkunun herkeste farklı seviyelerde olduğunu anlatan İlhan, "Kızımı nasıl seviyorsam, ona nasıl bakıyorsam bu da öyle bir şey. Ayrı bir sevgi. Şu an arabanın üzerinde resmi olan herkes rahmetli oldu. Hababam Sınıfı, Kemal Sunal, Tarık Akan... Onları ayrı bir seviyorum. Koyu bir Galatasaraylıyım ben, Metin Oktay var mesela." diye konuştu.



"Eşim bile kıskanıyor"







Aracın bakımına titizlendiğini anlatan İlhan, "Kayınpederim tamirci, her hafta onun yanına gidiyorum. Her gün siliyorum. Bazen eşim bile kıskanıyor." ifadesini kullandı.



"Bizim için yeni model araba gibi"



Aracında yapacağı değişikliklerin rüyalarına girdiğini bildiren İlhan, "Trafiğe çıktığımızda, ışıklarda durduğumuzda ya da otobanda gittiğimizde fotoğraf çektirmek isteyenler var. Külüstür olabilir ama güzelleştirdiğimiz zaman yeni model araba gibi."