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"Sevil Berberi" bu akşam İzmirli sanatseverlerle buluşacak

İtalyan operası eserlerinden "Sevil Berberi" bu akşam İzmirli sanatseverlerle buluşacak. Eser, dünya komik opera türünün örneklerinden biri olarak gösteriliyor…

"Sevil Berberi" bu akşam İzmirli sanatseverlerle buluşacak
Büyüleyici ezgileri, ince ve eğlendirici müziği…Sevil Berberi bu akşam İzmir’de sanatseverlerle buluşacak.

Aylarca prova yapıldı. Sahne tasarımı ve kostümleri özel olarak hazırlandı.

Oyun; 17. yüzyılda İspanya’nın Sevil kentinde geçen bir öyküyü anlatılıyor.

Sevil Berberi ilk kez Roma’da 20 Şubat 1816’da sahnelendi. Eserin Türkiye prömiyeri ise ilk olarak 1949 yılında Ankara’da yapıldı.

Sevil Berberi dünya komik opera türünün en önemli örneklerinden gösteriliyor..

Eserin orkestra yönetmenliğini Zdravko Lazarov, sahne yönetmenliğini ise İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Haldun Özörten yapıyor.

İki perdelik operanın prömiyeri bugün saat 20.00'de Elhamra Sahnesi'nde yapılacak.

Ayrıca eser 24 Aralık, 14 ve 17 Ocak tarihlerinde de İzmirli operaseverlerin beğenisine sunulacak.


 
HABER: BELMA YÜCEL
KAMERA: AKIN KARA
ulusalkanal.com.tr
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