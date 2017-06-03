Bursa'da 500 metrekarelik tekstil atölyesinde geçen yıl hobi olarak sınırlı sayıda "su geçirmez kitap kılıfı" üreten işletmeci, artan talep üzerine seri imalata geçerek aylık üretimini 10 bin adede çıkardı.

Dünyada farklı alanlarda kullanılan su geçirmez kumaş teknolojisini kitap kılıflarına uygulayan Bursalı girişimci, talebe yetişemiyor.



Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 17 kişinin çalıştığı 500 metrekarelik tekstil atölyesinde, geçen yıl hobi olarak sınırlı sayıda "su geçirmez kitap kılıfı" üretmeye başlayan tekstil mühendisi Mesrur Ertürk, hızla artan talep üzerine seri imalata geçti.



Kısa sürede aylık üretimini 10 bin adede çıkaran Ertürk, AA muhabirine, ilk olarak yakın çevresi için sınırlı sayıda yaptığı kitap kılıfı üretimini kısa sürede seri imalata dönüştürdüğünü söyledi.



"Bunlar standart kumaş değil"



Kimyasal bazı maddeler kullanılarak su geçirmezlik özelliği kazandırılan ve birçok işlemden geçen bu kumaşları özel olarak kendisinin tasarladığını anlatan Ertürk, şöyle konuştu:



"Bu kumaşlar piyasada satılan herhangi bir standart kumaş değil, dokuması özel ve bu iş için özel olarak üretiyoruz. Kumaş üretiminden sonra boyahane kısmına geçtiğimizde kumaşlara su geçirmezlik işlemi uyguluyoruz. İçerisinde florokarbon, silikon ve parafin bazlı maddeler olan sudan geçirilen kumaşın iplik yüzeyleri bu maddelerle kaplanıyor ve su geçirmezlik özelliği elde ediliyor. Uyguladığımız bu kaplama işlemi kumaş gözeneklerini kapatmıyor bu nedenle kumaşın hava geçirme özelliği devam ediyor ve elde terletme yapmıyor. Baskısı tamamlanan kumaşı daha sonra konveksiyon atölyemizde modeline göre dikip ambalajlayıp ortaya çıkan bu su geçirmez kılıfları kitapseverlerin beğenisine sunuyoruz."



Ertürk, bu teknolojinin dünyada yaygın olarak kullanıldığına işaret ederek, "Bizim farkımız, bunu ilk kez Türkiye'de kitap kılıflarına uygulayarak hobi olarak başlanan bir işi seri üretime dönüştürmek." ifadelerini kullandı.



"Talebe yetişmekte güçlük çekiyoruz"



Ekonomiye, üretime ve istihdama katkı sağlamayı önemsediğini vurgulayan Ertürk, şöyle devam etti:



"İnternet sitelerinde bizim ürünümüzü görüp arayan birçok insan ve firma oldu. Bu da bizim üretimi artırmamıza neden oldu. Şu an artan talebe yetişmekte güçlük çekiyoruz. Yurt dışından da arayan birçok firma oldu. Bu nedenle yurt dışına da birçok numune gönderdim. Üretimimizi biraz daha artırdıktan sonra su geçirmez özelliği olan kitap kapaklarımızı yurt dışına da ihraç etmeyi düşünüyorum."



Ayda 10 bin adetlik üretim



Ertürk, hobi mahiyetinde başlayan bir çalışmayı seri üretim haline getirdiği için gururlu olduğunu ifade ederek, "Kılıfları hem mağazalarda hem internet sitelerinde satışa sundum. Kılıf üretimimiz kitapseverlerden gelen talep doğrultusunda aydan aya sürekli olarak artışa geçti. Şu an ayda 10 bin adetlik üretim kapasitesine sahibiz'' değerlendirmesinde bulundu.

