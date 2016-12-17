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Tarık Akan parkı açıldı

Ankara'da Çankaya Belediyesi, milyonların gönlüne taht kuran Türk sinemasının önemli isimlerinden Tarık Akan'ın adını verdiği bir park açtı

Tarık Akan parkı açıldı
Başkentteki parkın açılışına dondurucu soğuğa rağmen vatandaşın yoğun katılımı vardı.

Tarık Akan'ın ismi Ankara'da parkta yaşayacak...

Çankaya Belediyesi, sayısız filmde rol alan ve milyonların gönlüne taht kuran usta oyuncu Tarık Akan'ın adını verdiği bir park açtı.

Ankara’da havanın çok soğuk olmasına rağmen parkın açılışına vatandaşın yoğun katılımı dikkat çekti.

Açılış töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Değerlerimizi Çankaya'da yaşatacağız" dedi.

Taşdelen, açılış konuşmasının ardından kurdele keserek parkın açılışını yaptı.
 


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