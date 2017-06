Kayseri'deki okullarda 3 yıldır uygulanan projeyle öğrenciler, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, yakar top gibi geleneksel oyunlarla teknolojik bağımlılıktan korunuyor.

Kayseri'de, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle "mendil kapmaca", "yağ satarım bal satarım" ve "yakar top" gibi geleneksel çocuk oyunları okullarda yaşatılıyor.



Farklı kategorilerde oynatılan geleneksel çocuk oyunlarıyla okul çağındaki çocukların bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürünlere bağımlı kalmalarının önüne geçilip, sosyalleşmeleri amaçlanıyor.



Geleneksel çocuk oyunlarını beden eğitimi dersinde öğrencilerine öğreten ve oynatan öğretmenler de kendi çocukluklarını adeta yeniden yaşıyor.



Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Geleneksel Çocuk Oyunları Koordinatörü İlker Yıldız, AA muhabirine, kendi çocukluklarında oynadıkları oyunları şimdi başka çocuklara öğretmenin keyif verici olduğunu söyledi.



Çocuk oyunlarıyla ilgili okullar arası yarışma düzenlediklerini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:



"Oyunlarımızda 7 kategori bulunuyor. İlkokul 2. sınıflarda 'yağ satarım', 3. sınıflarda 'mendil kapmaca', 4. sınıflarda 'tombik', 5. sınıfta kız ve erkek olmak üzere iki kategoride 'kaleli yakar top', lise 9. sınıflarda da yine kız ve erkek olmak üzere iki kategoride 'kaleli yakar top' oynatıyoruz. Kayseri'de 402 okuldan 15 bin öğrenci yarışmalara katıldı. Şu an bu oyunlarda lisanslı 15 bin öğrencimiz var. Toplamda ise bu oyunlarda 13 bin maç yapıldı. Milli Eğitim'den bize böyle bir görev verildiğinde bir ekip oluşturduk. Daha sonra tüm illerde bu oyunların turnuva şeklinde güzel bir ilerleme gösterdiğini fark edince, Milli Eğitim Bakanlığı protokolü uzattı ve şu an 4. yılı içindeyiz. 3 yıllık daha protokol yapıldı."



Projenin ilk hayata geçirildiğinde oyunların öğretmenlere oynatıldığını anlatan Yıldız, turnuvaların oldukça keyifli geçtiğini anlattı.



"Okul sporlarının içine katmaya çalışıyoruz"



Bu oyunlar için kentteki okullarda 4 yıldır turnuva düzenlediklerini hatırlatan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:



"Her sene eylül ayında başlayan turnuvalarda okullar kendi içinde mücadele eder. Bu turnuvada birinci olanlar okullarını temsilen ilçe şampiyonasına, daha sonra ilçede dereceye giren okullarımız il şampiyonasına katılır. Şu an sadece Kayseri'de bu turnuvalar devam ediyor. Ama il dışındaki okullarla mücadele etmek için bu oyunları okul sporlarının içine katma çabamız var. Bu oyunları okul sporları içine katarsak çocuklarımız il şampiyonasından sonra diğer illerin şampiyonuyla da yarışabilecek."



"Veliler de ilgi göstermeye başladı"



Sadece öğrencilerin değil zamanla velilerin de bu oyunlara ilgi göstermeye başladığını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:



"Bizim buradaki amacımız babalarımızın dedelerimizin oynadığı oyunları çocuklarımıza öğretmek ve onları bilgisayar başından kaldırıp sokağa çekmek. Artık evlerin önünde takımlar kurup mendil kapmaca, yağ satarım, tombik ve kaleli yakar top gibi oyunlar oynayan çocukları görmeye başladık. Bu da bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. Zaten amacımız çocuklarımızı biraz daha sokağa çekip eski oyunlarımızı tekrar oynatmak."