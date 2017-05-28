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The Allman Brothers Band'in solisti Gregg Allman öldü

Ünlü rock grubu The Allman Brothers Band'in solisti Gregg Allman 69 yaşında hayatını kaybetti.

The Allman Brothers Band'in solisti Gregg Allman öldü

Amerikalı rock ve blues sanatçısı Greg Allman 69 yaşında hayatını kaybetti. Gitarist ve solist olan Allman aynı zamanda birçok parçasının söz ve bestesine de imza atmıştı.

Greg Allman müziğe kardeşi Duane ile birlikte kurdukları grupla başlamıştı. Bir süre yolları ayrılan iki kardeş daha sonra farklı adlardaki gruplarda yeniden biraraya geldi. Allman diğer yandan solo albüm çalışmasına da devam etti. En büyük tanınırlığa da 1987 yılında çıkan “I’m no angel” adlı solo albümüyle ulaştı.



Hepatit C rahatsızlığı olan Allmann’a 2012’de karaciğer nakli yapılmış ve sonrasında da kanser teşhisi konmuştu.

Biri ünlü sanatçı Cher ile olmak üzere 6 kez evlenen Allman 5 çocuk babasıydı/Euronews

Etiketler; #Gregg Allman #The Allman Brothers Band
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