Manisa Turgutlu Belediyesi Tiyatro Topluluğu örnek bir çalışmaya imza attı. Topluluk sahnelediği oyun için seyircilerden bilet satın almaları yerine kitap bağışında bulunmalarını istedi.

Bu tiyatroyu izliyebilmek için kitap bağışında bulunmak gerekiyor.



Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu, "Kadınlarımıza Maşallah'' adlı oyunu sahneledi. Seyirciler ise bileti para ile değil kitap bağışı ile aldı.



Toplanan kitaplar ile mahallede kütüphane oluşturulacak.





ulusalkanal.com.tr