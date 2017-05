Tokat Belediye Başkanı Eroğlu: "6 bin yıllık tarihi ile medeniyetler beşiği kabul edilen, son 9 asırda ise Selçuklu, Danişment ve Osmanlı'nın eser bırakma yarışına girdiği tek şehir olan Tokat, iklimi, doğası, kültürü, mutfağı, hoşgörüsü ve misafirperverliğinin yanı sıra modern gelişimiyle de ziyaretçilerini büyülüyor"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 6 bin yıllık tarihi ile medeniyetler beşiği kabul edilen, son 9 yüzyılda ise Selçuklu, Danişment ve Osmanlı'nın eser bırakma yarışına girdiği tek şehir olan Tokat'ın, iklimi, doğası, kültürü, mutfağı, hoşgörüsü ve misafirperverliğinin yanı sıra modern gelişimiyle de ziyaretçilerini büyülediğini ifade etti.



Tokat Belediyesinin, kentin turizmini canlandırmak ve yatırımcıları çekmek için düzenlediği basın gezisinde AA muhabirine açıklama yapan Eroğlu, Çanakkale'ye yürüyen kınalı kuzu "15'liler"in şehri Tokat'ın tarihi, ticareti ve kültürüyle çok güçlü bir kent olduğunu ancak bu potansiyelin son dönemde iyi değerlendirilemediğini dile getirdi.



Kenti tarih, kültür, mutfak, mimari, doğa, sanat ve organik tarım alanları başta olmak üzere birçok dalda tanıtmayı hedeflediklerini belirten Eroğlu, arkeolojik kazılarda M.Ö 5500 ila M.Ö. 3000 arası birçok yerleşim yerinin ortaya çıkarıldığı kentte, Roma İmparatoru Julius Caesar'ın M.Ö. 47 yılında Pontus Kralı 2. Farnekes'i mağlup ederek "vene vidi vici" sözünü Zile Kalesi'nde söylediğini aktardı.



Türklerin Anadolu'daki 900 yıllık varlığının tamamının 900 adımda görülebileceği tek kentin Tokat olduğunu vurgulayan Eyüp Eroğlu, Selçuklu, Danişment ve Osmanlı'nın kentte mimari yarış yaptığına ve bu üç medeniyete ait birçoğu iyi şekilde korunmuş han, hamam, kervansaray, cami, külliye, kale ve kulelerin yan yana olduğuna değindi.



Mevlana



Tokat'ın Karadeniz'den İç Anadolu Bölgesi'ne geçişte oluşan elverişli iklimi ve farklı rakımlarda basamak şeklinde sıralanan 3 büyük ovasında yetişen yerli sebze ve meyvelerinin yanı sıra dünyaca ünlü yaylalarında yapılan hayvancılığın kentin mutfağını ve tekstil üretimini olumlu yönde etkilediğine dikkati çeken Eroğlu, Tokat Kebabı başta olmak üzere 400 farklı türde yöresel yemeğin ziyaretçilerin sunumuna hazır olduğunu ve el baskısı yazmalar ile de giyim alanına farklı bir estetik getirdiğini kaydetti.



Mevlana'nın "Tokat'a gitmek gerek çünkü Tokat'ta iklim ve insanlar mutedil" diye kente ve yaşayanlarına iltifatta bulunduğu söyleyen Eyüp Eroğlu, kentin Mevlana'nın övgüsüne layık olmayı başardığını ve asırlardır farklı millet, din ve mezheplerdeki insanların omuz omuza barış içerisinde yaşadığını vurguladı.



"Kanal Tokat" projesi göz kamaştırıyor



Kentin ortasından geçen Yeşilırmak üzerine yapılmakta olan ve Mart 2018'de bitmesi beklenen Kanal Tokat Projesi çevresindeki yaşam alanlarıyla birlikte sadece şehrin değil tüm bölgenin cazibe merkezi olacağına dikkati çeken Eyüp Eroğlu, Kanal Tokat'ın yanı sıra şehirde tarihi meydan ve sokak çalışmaları yaptıklarını ayrıca tarımsal anlamda üretimi teşvik etmek içinde Topektaş Et Kombinası ve Parçalama Tesisi ile Turhal, Pazar ve Zile belediyeleriyle ortaklaşa Uluslararası Hal Birliği projesini yürüttüklerini anlattı.



Tokat'ın literatüre girmiş yazma, elbise, bakır ve ahşap işlemeciliğinin de aralarında bulunduğu 16 farklı alandaki el sanatlarını tanıtabilmek için Geleneksel el Sanatları ve Yavaş Moda Günleri düzenlediklerini ifade eden Eyüp Eroğlu, Tokat'a gelenlerin hayran kalacağını ve tekrar gelmek için gün sayacaklarını ifade etti.



İstanbul Küçükçekmece Tokatlılar Derneği (İKTODER) Başkanı Ömer Şahin ise Tokat'ın potansiyeli kadar dışarıda tanınmadığını, bunu gidermek için de kenti Türkiye ve dünyaya iyi tanıtacak birçok faaliyet yürüttüklerini anlattı.



Kent merkezi ile 11 ilçenin her birinin ayrı ayrı iklimi, doğası, kültürü ve tarihinin olduğuna değinen Ün, Tokat'ın çok farklı bir şehir olduğunu bir ilçesinde kuraklığın hissedilirken başka bir ilçesinde yoğun yağışlı iklimin yaşandığını bu değişkenliğe bağlı olarak da her alanda zenginliğin mevcut olduğunu söyledi.



Tokat hakkında



Tokat, tarihi dokusuyla birlikte asırlardır süre gelen kültürünü koruyabilmiş ender şehirlerden. Çok sayıda han, hamam ve kervansaray gibi binalar yapılış amacına uygun şekilde üretim ve hizmet vermeye devam ediyor.



Tarihi dokusu ve renkli kültürüyle dikkati çeken kent, zengin mutfağıyla öne çıkıyor. Kente 1,5 saatlik mesafedeki Çevreli Kasabası'na bağlı Çatak Yaylası, Tokat'taki en ünlü yaylalardan. El değmemiş kayın ormanları ve berrak dereleriyle görenleri büyüleyen yaylaya gelen misafirlere, köylüler tamamı kendi ürettikleri ürünlerden yapılan ve çökelekli olarak adlandırılan bol tereyağlı gözlemeyle ayran ikram edildikten sonra 4,5 saat odun ateşinde pişen kuzu çevirme servis ediliyor.