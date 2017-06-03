Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), doğayı gözlemleyip doğanın işleyişi hakkında bilgi edinerek, karşılaşılan sorun ve problemlere kalıcı, sürdürülebilir ve doğa dostu çözümler üretebilecek "Doğadan İlham Al" tasarım yarışması düzenleyecek.

TÜKÇEV'den yapılan yazılı açıklamada, gençlerin, kainatın milyonlarca yıldır kusursuz bir şekilde işleyen mükemmel tasarımına dikkatlerini çekmek için düzenlenen yarışmada baz alınacak biyomimikri disiplinine ilişkin bilgi paylaşıldı. Biyomimikrinin doğada kusursuz bir şekilde süren canlılığı kullanmaktan ziyade onun gibi nasıl davranabilineceğini, daha güvenilir, daha sağlam, daha az maliyetle üretim ve tasarım yapmak için doğadan nasıl ilham alınabileceğini öğrettiği vurgulandı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Doğa milyonlarca yıldır belirli sorunlara kusursuz çözümler sağlıyor. Ve bizlerin doğanın binlerce yıllık bu öğretilerinden elde edeceğimiz çok önemli bilgiler var. Dünya üzerindeki birçok ulus devlet, büyük teknoloji şirketleri ve bilim insanları Yüce Allah'ın ilhamından faydalanıyor. Şimdi ise geleceğin mimarı olmak isteyen herkes Türkiye'de bir ilk olan 'Doğadan İlham Al' projesi ile ufkunu genişletiyor, problem çözme ve yenilikçi düşünce konularında yeteneklerini geliştiriyor."



Tasarım yarışmasının açılış programı, Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran'da saat 19.00'da Grand Ankara Hotel'de yapılacak.