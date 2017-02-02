Çocuk yaşta memleketinden ayrıldı İstanbul'da eczacı kalfası olarak çalışmaya başladı. 'Eczacılığı sevemedim' diyen Hacı Koç, kendisini ahşap ustalarının arasında buldu. Tutkuyla bağlandığı ahşap oymacılığını meslek edindi.

Özenle çiziyor, kesici aletleri vücudunun bir parçası gibi kullanıyor.Kendi deyimiyle ahşabı yoğuran Hacı Koç'un hikayesi, meslek edinmek için küçük yaşta gittiği İstanbul'da başlıyor.13 yaşında başladığı eczane kalfalığını sevemeyen Koç, kendisiyle dalga geçenlere rağmen ahşap ustalarına derdini anlatıyor, işe koyuluyor.Büyük hevesle işe koyulan Koç'un, dikkat çekmesi ve kendini ispatlaması da çok uzun sürmüyor.İşine tutkuyla bağlanan Hacı Usta, 40 yılı aşkın süredir ahşaplara şekil veriyor.Hacı Koç ilerleyen yaşına aldırmadan memleketi Kayseri'de mesleğini icra ediyor.