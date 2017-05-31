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'Üç Mehmet’in Dansı' İzmir'in Selçuk ilçesinde sahnelendi

Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ve Ekin Dans Topluluğu’nun sahneye koyduğu ’Üç Mehmet’in Dansı’ İzmir'in Selçuk ilçesinde sahnelendi. Dans gösterisi dakikalarca İzmirliler tarafından ayakta alkışlandı.

'Üç Mehmet’in Dansı' İzmir'in Selçuk ilçesinde sahnelendi

Zeybek oynandı, vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSu'nun 30. kuruluş yıldönümü kutlaması kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

O etkinliklerden biri de Ekin Dans Topluluğu ve Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü tarafından oynanan  "Üç Mehmet'in Dansı".  

100 dansçının görev aldığı dansta Ege’nin Efeleri Atçalı Kel Mehmet Efe, Çakırcalı Mehmet Efe ve Demirci Mehmet Efe’nin yaşantılarından kesitler dansla sunuldu

Klasik zeybek adımlarına modern bir yaklaşımla yapılan koreografi, yöre kültürünün renk ve zenginliği ile birleşerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. 

110 dakikalık gösterinin ardından, danscılar dakikalarca ayakta alkışlandı. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ege üniversitesi
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