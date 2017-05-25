Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Kurucusu Güner, festivalin 20'nci yılında 20 ilde ve KKTC'de izleyici karşısında olduklarını, açılış gecesinde de 20 ilden yapılan canlı bağlantılarla kadınlarla buluştuklarını söyledi.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Kurucusu Halime Güner, festivalin 20'nci yılında 20 ilde ve KKTC'de izleyici karşısında olduklarını, açılış gecesinde de 20 ilden yapılan canlı bağlantılarla kadınlarla buluştuklarını söyledi.



Güner, 20 yıldır kadın ve kadın örgütlerinin desteğiyle bugüne kadar gelmeyi başardıkları için kutlamayı da birlikte yapmak istediklerini, "20'nci Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali"nin temasını "Birlikte Festival Yapıyoruz" olarak belirlendiğini kaydetti.



Festivalin 20'nci yılı dolayısıyla çeşitli "ilk"ler gerçekleştirildiğine işaret eden Halime Güner, "Bu yıl festivalde ilk kez gerçekleştirilen çalışmaların en başında festivali 20 ilde ve Kıbrıs'ta gerçekleştirmek yer alıyor. 19 Nisan'da Türkiye'de ilk kez kadın yönetmenler ve kadın yapımcılar buluşmasını gerçekleştirdik. Açılış gecemizde de ilk kez 20 ilde canlı bağlantı yaptık. Bu bizim için bir ilk oldu. Açılış gecesinde Türkiye'nin 20 ilindeki kadınlarla aynı anda buluşuyor olmamız ve onların festivalle ilgili görüş ve önerilerini duyuyor olmak beni çok heyecanlandırdı." dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de festival kapsamına girmesinin önemine dikkati çeken Güner, "KKTC'deki festivalde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da katkılarının olduğunu duymuş olmak bize çok büyük bir sürpriz oldu. Çok keyifli bir organizasyon yaptılar, festival 3 ayrı yerde gerçekleştirildi. Kıbrıs Türk Eğitim Vakfının ekibi ve üniversitedeki daha önceden tanıdığımız hocaların katkılarıyla muhteşem bir Kıbrıs programı hazırlandı. Bence Kıbrıs'ta bundan sonraki yıllarda bir film festivali başlayacak ve her sene devam edecek diye düşünüyorum." değerlendirmesi yaptı.



Kadın Merkezi Vakfının (KAMER) 15 ilde gerçekleşen organizasyonlara dahil olduğunu da belirten Halime Güner, festivale destek veren bütün sivil toplum kuruluşlarının bu sayede birbirine daha çok kenetlendiğini belirtti.



"Umudu yakalamak ancak kadınların yapabileceği bir şeydir"



Güner, önceki yıllarda olduğu gibi belki Türkiye'de bir daha gösterilmeyecek filmlerin festival bünyesinde izleyiciyle buluşturulduğunu kaydederek, izleyicinin dünya prömiyeri olan filmleri izlediğini aktardı.



Filmlerin geçmişin aksine tek gösterimle izleyiciye sunulduğunu belirten Halime Güner, filmlerin bu sene ilk kez ücretsiz izlendiğini vurguladı.



Güner, Uçan Süpürgenin bu aşamaya gelmesinde ekibinin azimle çalışmasını örnek göstererek, şöyle konuştu:



"Son 4-5 yıldır dayanışmanın azaldığı, dayanışma konusunda hepimizin sancılarının olduğu bir zamanda Uçan Süpürge yeniden küllerimizi karıştırdı ve yeniden doğduk. Bu süreçte herkesin herkese iyi gelme hallerini, ileride ve daha sonraki yıllarda yeni örgütlenme alanlarıyla yeni buluşmalarla yeni güçlenmeleri oluşturacağını düşünüyorum. Bu umutsuzluk ortamından bir umudu yakalamak ancak kadınların yapabileceği bir şeydir. İşte biz, o kadınlardan biriyiz."