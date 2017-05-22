9-11 Haziran'da Antalya'da gerçekleştirilecek festivalde 36 çok kısa film yarışacak

Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali, 9-11 Haziran'da Antalya'da gerçekleştirilecek.



Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde, 30 ülkenin 90 şehrinde aynı anda seyirciyle buluşan ve 19 yıllık geçmişe sahip "Çok Kısa Filmler Festivali" Antalya'da da yapılacak.



Jenerik hariç 4 dakikadan kısa filmlerden oluşan tematik seçkiler ve aynı özelliklere sahip uluslararası bir yarışmanın bulunduğu festivalde, kurmaca, animasyon, belgesel, müzik klibi, video blog gibi her türden film yer alabiliyor.



Bu yıl festivalin uluslararası yarışma bölümünde 36 çok kısa film yer alacak. Festivalde Fransa'dan 11, İspanya'dan 9, İngiltere'den 6, Kanada'dan 3, Avustralya ve Almanya'dan ikişer, Amerika, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda'dan birer çok kısa film yarışacak. Festival kapsamında ayrıca 90 şehirden toplanan seyirci oylarıyla da ayrıca bir ödül verilecek.



Festival filmleri 9-11 Haziran'da Muratpaşa Belediyesi Meltep Cep Sahne'de ücretsiz gösterilecek.