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Ünlü sanatçı Kıraç'tan "Hanke'ye ağıt" şarkısı

Ünlü sanatçı Kıraç, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın yazdığı "Hanke'ye Ağıt" şiirini müzikle yeniden düzenledi. İşte Kıraç'ın "Vatan Size Minnettardır.." notuyla paylaştığı "Son Nefes" adlı eseri...

Ünlü sanatçı Kıraç'tan "Hanke'ye ağıt" şarkısı

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın, vatan sevgisini şiirle dile getirmişti. Sanatçı Kıraç bu şiiri müzikle birleştirdi.

Eserin düzenlemesi Kıraç'a, söz ve müziği ise Namık Naghdaliyev ait...

Ünlü sanatçı, Tümgeneral Aydın'ın görev yaptığı Şırnak'taki Hanke Dağı'nı anlattığı şiiri de seslendiriyor.

Kıraç, şarkının sonunda Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan askerlerine itafen "Vatan Size Minnettardır.." mesajı paylaştı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Kıraç #hanke #agit #şarkı #helikopter kazası #Tümgeneral Aydoğan Aydın #şiir #hankeye ağıt
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