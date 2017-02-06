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Unutulmaz filmlerin mekanı

Adak, Kaçak, Kibar Feyzo ve diğerleri… Türk sinemasının unutulmaz filmleri Hatay’ın Harran Mahallesinde çekildi. Mahalle halkından sinema sektörünün emekçilerine yeniden çağrı var. Yurttaşlar eski günlerde olduğu gibi oyuncuları ve ekipleri ağırlamak istiyor.

Unutulmaz filmlerin mekanı

Burası 1973'lü yıllarda, "Adak", "Kaçak", "Kibar Feyzo", "Ezo Gelin", "Sultan Gelin" "Kasaba" ve "Asi” gibi pek çok film ve diziye ev sahipliği yapan Harran Mahallesi…

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin çekildiği mahallede o günler özlemle anılıyor.. 

Harran Mahallesi halkı, sinema ve dizi ekiplerini yeniden ağırlamak istiyor. 

Harranlılar Kemal Sunal, Şener Şen, Türkan Şoray, Müjde Ar, Tarık Akan, Kadir İnanır ve Fatma Girik, Gökhan Güney, İlyas Salman, Adile Naşit, Tuba Büyüküstün gibi ünlülerle de tanışma fırsatı bulmuş…

Mahalle sakinleri filmlerde rol alma şansı da yakalamış…



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #hatay #adak #kaçak #kibar feyzo #hatay harran muhalesi #kemal sunal
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