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Üzerinde tulumu, piyanonun başında hünerlerini sergiliyor

Üzerinde tulumu, piyanonun başında hünerlerini sergiliyor. Isparta Eğirdir Belediyesi su arıza biriminde çalışan belediye işçisi Mevlüt Demiralay'ın piyano resitali görenleri şaşırtıyor.

Üzerinde tulumu, piyanonun başında hünerlerini sergiliyor

O aslında bir belediye işçisi. Müzik tutkusu içinden geliyor.

Mevlüt Demiralay Isparta Eğirdir Belediyesi su arıza biriminde işçi olarak çalışıyor. Çalışma molasında ilçede müze olarak kullanılan kilisede yer alan piyanoyu çalıyor.

Klasik müzik bilgisi yok. Piyanoyla daha çok Türk Halk Müziği parçaları çalabiliyor.

Demiralay'ın müzik tutkusu babasından geliyor. Babası eski bir saz ustası.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Mevlüt Demiralay
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