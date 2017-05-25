Bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek. İşte vizyondakiler...

Sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.



Türkiye-İran ortak yapımı "Yarının Adı Başka" izleyici ile buluşacak. Çekimleri Van'ın Edremit ilçesinde yapılan film, aşık olduğu kadını korumaya çalışan bir çobanın hikayesini odağına alıyor. Dram türündeki filmin müzikleri Mazlum Çimen imzası taşıyor.



"Toz"un başrollerinde Öykü Karayel, Beran Soysal, Muhammed Cangören oynuyor. Film, İstanbul'dan Afganistan'a uzanan bir arayışı konu ediniyor.



"Sinsiran: Yasak Aşk", kim tarafından yapıldığı belirsiz bir büyünün yarattığı yıkımı perdeye taşıyor. Film, korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Atakan Şatıroğlu ve Berkay Berkman'ın yönetip başrollerinde yer aldığı "Katre" yaşadığı mahallede türlü oyunlar çeviren bir emlakçının hikayesi etrafında şekilleniyor.



Emir Kusturica'nın yazıp yönettiği, başrolünü Monica Bellucci ile paylaştığı "Aşk ve Savaş", izleyici ile buluşacak. Film Bosna Savaşı sırasında filizlenen bir aşkı konu ediniyor.



"Şeytanı Gördüm" ve "Karanlık Sırlar"ın yönetmeni Jee-woon Kim'in yeni filmi "Karanlık Görev". Film 1920'lerin Japon işgali altındaki Güney Kore'de geçen bir casusluk öyküsünü anlatıyor.



"Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı", macera ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Dram türünde olan "Deha" film Florida'da yaşayan bir adamın genç ve dahi yeğenini yetiştirme hikayesini beyaz perdeye taşıyor.



Haftanın animasyon filmi "Özgürlüğün Sesi Bilal", Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ilk inananlardan siyahi bir köle olan Bilal-i Habeşi'nin hikayesini anlatıyor.





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