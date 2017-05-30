Muğla'nın Yaraş köyünde yaşayan kadınlar kendi tiyatro topluluklarını kurdu. Eski köy düğünlerinin anlatıldığı ilk oyunlarını sergileyen Yaraşlı kadınlar, herkesten alkış aldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yaraş köyü kadınları el ele verdi, kendi tiyatro oyunlarını yazdı.



Geleneksel kıyafetleriyle yazdıkları oyunu sergileyen kadınlara eşleri de sahnede eşlik etti.



Köy kadınlarının öncülüğünde kurulan tiyatro grubunun "Yaraş'ta Düğün 1960" adlı oyunu herkesin takdirini kazandı.



Çeşme başı sohbetlerinden gelin alma törenine kadar tüm geleneksel hikayeye atıf yapılan oyun, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.



Tiyatro sahnesini düğün alanına çeviren Yaraş köylülerini seyirciler ayakta alkışladı.





ulusalkanal.com.tr