ABD’den PYD/PKK’ya silah ve araç sevkiyatı
ABD’den PYD/PKK’ya silah ve araç sevkiyatı
BTK Başkanı Sayan'dan önemli uyarı
BTK Başkanı Sayan'dan önemli uyarı
Mardin'de patlama!
Mardin'de patlama!
Binali Yıldırım'dan flaş açıklama
Binali Yıldırım'dan flaş açıklama

Yaraş köyünde yaşayan kadınlar kendi tiyatro topluluklarını kurdu

Muğla'nın Yaraş köyünde yaşayan kadınlar kendi tiyatro topluluklarını kurdu. Eski köy düğünlerinin anlatıldığı ilk oyunlarını sergileyen Yaraşlı kadınlar, herkesten alkış aldı.

Yaraş köyünde yaşayan kadınlar kendi tiyatro topluluklarını kurdu

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yaraş köyü kadınları el ele verdi, kendi tiyatro oyunlarını yazdı.

Geleneksel kıyafetleriyle yazdıkları oyunu sergileyen kadınlara eşleri de sahnede eşlik etti.

Köy kadınlarının öncülüğünde kurulan tiyatro grubunun "Yaraş'ta Düğün 1960" adlı oyunu herkesin takdirini kazandı.

Çeşme başı sohbetlerinden gelin alma törenine kadar tüm geleneksel hikayeye atıf yapılan oyun, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Tiyatro sahnesini düğün alanına çeviren Yaraş köylülerini seyirciler ayakta alkışladı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #muğla #Yaraş
banner863
Önceki Haber
Diyarbakır’da göçerlerin ramazan mesaisi başladı
Sonraki Haber
TFF'den Hakan Şükür kararı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.