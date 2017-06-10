Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu oyunlar, 2016-2017 sanat sezonunda 35 bin 454 seyirci tarafından izlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun (OBBKT), 2016-2017 sanat sezonunda sahnelediği oyunları 35 bin 454 seyirci izledi.



Eski kilise binasında 1964 yılından bu yana perdelerini hiç kapatmayan tiyatro, seyirci sayısında da önemli bir rakama ulaştı.



Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı ve ilk Genel Sanat Yönetmeni Ergun Köknar'ın yönettiği "Hülleci" adlı oyunla perdelerini açan OBBKT, geride bıraktığı sürede değerinden hiçbir şey kaybetmedi.



Büyükşehir Belediyesinin kuruluşunun ardından OBBKT, yeni yapılanması, salonu ve ulaşabildiği her yere tiyatroyu götürmesi ile seyirci sayısıyla da önemli artış sağladı.



OBBKT, 2016-2017 sanat sezonunda 2 yetişkin ve 2 çocuk oyununu izleyicinin beğenisine sundu. 72 kez sahnelenen "Ayyar Hamza" oyununu 12 bin 675, 43 kez seyirci ile buluşan "Kral Çıplak" oyununu ise 9 bin 41 kişi izledi.



"Ocak" adlı oyun 33 kez sahneye konularak 4 bin 341, "Dağ Denize Kavuştu" oyunu da 53 kez sahnelenerek 9 bin 397 seyirciye ulaştı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, OBBKT'nin 1964 yılından bu yana yaşadığı zor günlere rağmen perdelerini hiç kapatmadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ile bir rekoru elinde bulundurduğunu belirtti.



Tiyatronun, Ordu'nun kültür sanat yaşamına ışık tutan önemli bir marka olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Tiyatromuz geçmişte olduğu gibi bugün de Ordu'nun kültür, eğlence ve sanat yönünden etkili bir kent olmasına özveriyle katkı sağlamayı sürdürüyor. 53 yıllık bu gurur, Ordulu hemşehrilerimizin ve kurulduğu günden bu yana tiyatromuzu kapatmayıp emek veren herkesin." ifadesini kullandı.



Yılmaz, seyirci sayısının rekor seviyelere ulaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Yıllık izleyici sayımız artık 35 binin üzerinde. Göreve geldiğimiz ilk aylarda tiyatromuza daha fazla sahip çıkarak fiziki mekanımızda yenilemeye gittik. Oyunlarımızı 19 ilçemizin tamamında ve taleplere göre il dışında sahneledik. Sanata olan bakışımızla ilgili olumsuz düşüncesi ve ön yargısı olanların yaptığımız hizmetler karşısında saygı duyduğunu biliyoruz. Büyükşehir olarak OBBKT'yi daha da geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."