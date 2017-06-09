"Bizler kelime işçileriyiz ve kelimelerden örülü bir dünyamız var. Zorlukların üstesinden bir arada kalarak ve kelimeleri daha gür bir sesle söyleyerek çıkacağız"

Yayıncılar, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.



Üsküdar'daki bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan BasYayBir Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Melike Günyüz, iftar sofralarında ramazanın birleştiriciliğinin ön plana çıktığını söyledi.

Günyüz, ramazanın bir anlamının da "yaz sonunda yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur" olduğunu belirterek, "İnsan nereden gelip nereye gittiğini unutuyor. Bu hakikati unutmamak adına Rabbimiz bize kalplerimizdeki, düşüncelerimizdeki tozları temizleme imkanı sunuyor bu ayda." dedi.

Yayıncıların kelimeler olduğu sürece var olduğunu aktaran Günyüz, "Kelimelerin bizi birleştirmesine, sağlamlaştırmasına ve güçlendirmesine çok ihtiyacımız var. Çünkü biz bu iftar masasını şenlendiren yürekli insanlar, çok uzun bir yolun yolcusuyuz. Bizim nasibimiz ve nimetimiz kelam. Biz insanların kalplerine seslenmeyi ve duygularına yön vermeyi görev edindik. Bizler kelime işçileriyiz ve kelimelerden örülü bir dünyamız var. Zor zamanlarımız olabilir, imtihanımızdır. Zor kararlarımız olabilir, imtihanımızdır. Zorlukların üstesinden bir arada kalarak ve kelimeleri daha gür bir sesle söyleyerek çıkacağız." ifadelerini kullandı.

TBYM Yönetim Kurulu Başkanı Tayfur Esen de uzun süredir üzerinde çalıştıkları kanun tasarısının son halini almak üzere olduğunu dile getirdi.

Esen, sektörün faydası için daha büyük bir gayretle çalışacaklarına işaret ederek, "Geçen yıl ülkemiz 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir imtihanla karşı karşıya geldi. Şükürler olsun onu da atlattık. Yayın camiası olarak, o günlerde yaşananları unutmamaya, unutturmamaya dönük adımlar atmaya devam edeceğiz. TBYM, 425 üyesiyle sektörün öncü meslek birliği hüviyetindedir. Üzerimize düşen çalışmaları, üyelerimizle birlikte büyük bir gayretle yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dinçer Ateş'in de konuşma yaptığı programa, Arap yayıncıların yanı sıra iş ve akademi dünyasından davetliler de katıldı.