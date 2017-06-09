Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Yeşilçam'a ve Türk filmlerine hayran olan Halil Bölükbaşı, yarım asırdan bu yana sanatçılarla çektirdiği fotoğrafları biriktiriyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Yeşilçam'a ve Türk filmlerine hayran olan Halil Bölükbaşı, yarım asırdan bu yana sanatçılarla çektirdiği fotoğrafları biriktiriyor.



Emekli Halil Bölükbaşı (65), AA muhabirine, 15 yaşından bu yana fotoğraf çektirmeye ve yeni kişilerle tanışma merakı olduğunu söyledi.

Gençlik yıllarında mahallelerde kurulan sinemalara büyük hayranlık duyduğunu ve hemen hiçbir filmi kaçırmamaya çalıştığını ifade eden Bölükbaşı, o yıllarda ilçeye gelen sanatçılarla fotoğraf çektirme merakının oluştuğunu ve bunun gün geçtikçe daha da arttığını anlattı.



Zaman içerisinde sanatçıların ilçeye gelmesini beklemek yerine onların çalıştığı setlere giderek fotoğraf da çektirdiğini vurgulayan Bölükbaşı, "1967 yılından bu yana sanatçılarla fotoğraf çektiriyorum, şuana kadar sayısını bilmediğim fotoğrafım var. Gençlik yıllarında başlayan merakım hiç eksilmeden devam etti. Asgari ücretle çalıştığım işten emekli olunca vaktimin çoğunu sanatçıları ziyarete ve onlarla fotoğraf çektirmeye adadım. Öyle zaman oluyor ki bu merakı yüzünden tüm paramı harcadığım dahi oluyor." diye konuştu.

Bölükbaşı, fotoğraf çektirdiği ünlüler arasında, Erol Taş, Kadir Savun, Bahar Öztan, Ragıp Yılmaz Atadeniz, Balamir Yavuz Karakaş, Altan Akışık, Eşref Kolçak, Mahmut Cevher, Tarık Akan, Kadir İnanır, Filiz Akın, Türkan Şoray, Cüneyt Akın gibi çok sayıda kişinin yer aldığını söyledi.



Sık sık setleri ziyaret etmesi nedeniyle artık bazı oyuncularla ahbap olduğunu, iki televizyon dizisinde de rol aldığını belirten Bölükbaşı, fotoğraf makinesini hiç yanından ayırmadığını kaydetti.

