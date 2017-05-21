Topalak, bulgur lepesi, sütlü balkabağı çorbası, samsırı, kökbahar, mısır unlu börek çeşit çeşit çaylar ve daha niceleri.....
Mersin'nin Bozyazı ilçesinde Doğadan yörük sofrası, yöresel tatlar yarışması şenliği" düzenlendi.
İlk defa gerçekleştirilen etkinlikte, hamaratlı anadolu ve yörük kadınlarının hazırladıkları içecek ve yiyecekler tanıtıldı.
Çeşitli otlardan yapılan çaylar ve yemekler jüri tarafından ilk kez tadıldı.
Bozyazı Kaymakamlığı,Belediyesi ve DOKUDER'in birlikte düzenlediği yarışma 5 ayrı dalda yapıldı.
Yarışmada birinci olanlara ise para yerine yerel esnaflardan sağlanan hediye çekleri ödül olarak verildi.
ulusalkanal.com.tr
Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Doğa'dan Yörük Sofrası, Yöresel Tatlar Yarışması Şenliği" düzenlendi. İlk kez düzenlenen etkinlikte, anadolu ve yörük kadınlarının hazırladığı yemekler ve içeçekler tanıtıldı. Yarışmada birinci olanlara ise para yerine yerel esnaflardan hediye çeki verildi.
Topalak, bulgur lepesi, sütlü balkabağı çorbası, samsırı, kökbahar, mısır unlu börek çeşit çeşit çaylar ve daha niceleri.....