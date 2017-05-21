"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Yörük sofrası tatları

Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Doğa'dan Yörük Sofrası, Yöresel Tatlar Yarışması Şenliği" düzenlendi. İlk kez düzenlenen etkinlikte, anadolu ve yörük kadınlarının hazırladığı yemekler ve içeçekler tanıtıldı. Yarışmada birinci olanlara ise para yerine yerel esnaflardan hediye çeki verildi.

Yörük sofrası tatları

Topalak, bulgur lepesi, sütlü balkabağı çorbası, samsırı, kökbahar, mısır unlu börek çeşit çeşit çaylar ve daha niceleri.....

Mersin'nin Bozyazı ilçesinde Doğadan yörük sofrası, yöresel tatlar yarışması şenliği" düzenlendi.

İlk defa gerçekleştirilen etkinlikte, hamaratlı anadolu ve yörük kadınlarının hazırladıkları içecek ve yiyecekler tanıtıldı.

Çeşitli otlardan yapılan çaylar ve yemekler jüri tarafından ilk kez tadıldı. 

Bozyazı Kaymakamlığı,Belediyesi ve DOKUDER'in birlikte düzenlediği yarışma 5 ayrı dalda yapıldı. 

Yarışmada birinci olanlara ise para yerine yerel esnaflardan sağlanan hediye çekleri ödül olarak verildi. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #yörük #sofra #mersiz #Bozyazı #doğa #yöresel #tat #topalak #bulgur lepesi #sütlü balkabağı çorbası #samsırı #kökbahar #mısır unlu börek #çay
banner863
Önceki Haber
Erzincan'da yüksek kesimlere kar yağdı
Sonraki Haber
Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.