Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Doğa'dan Yörük Sofrası, Yöresel Tatlar Yarışması Şenliği" düzenlendi. İlk kez düzenlenen etkinlikte, anadolu ve yörük kadınlarının hazırladığı yemekler ve içeçekler tanıtıldı. Yarışmada birinci olanlara ise para yerine yerel esnaflardan hediye çeki verildi.

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