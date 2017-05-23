Antalya’nın Kemer İlçesi deniz turizminin yanı sıra kültür turizmiyle de öne çıkıyor. Kendine has yapısıyla tatilcilerin ilgisini çeken Kemer’de, Yörük temalı park, kültür turizmine katkısıyla dikkat çekiyor. Türkiye’nin ilk temalı parkı ve açık hava müzesi olan park, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor.

Antalya’nın Kemer ilçesi kendine has yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi. Son yıllarda ilçede deniz, kum ve güneşin yanı sıra kültür turizmi de dikkat çekiyor. Bu park onlardan yalnızca biri…Park, Türkiye’nin ilk temalı parkı. 1986’da kurulan park o günden bugüne Kemer’i kültürüyle dünyaya açıyor.İlçenin dünya cenneti olarak anılmasını sağlayan Ayışığı Koyu ile iç içe olan park, yaklaşık 19 bin metrekare büyüklüğünde. Kemer limanının yanında Küçükburun’da yer alıyor.Parka adımını atan ziyaretçileri geleneksel kıl çadırlar karşılıyor. Bey çadırının içinden görünen manzara ise eşsiz. Keçi, koyun ve yörük kültürüne ait ne varsa tamda buradan yükseliyor.Farklı ülkelerden ziyaretçi alan park en çok Rus turisti ağırlıyor.Park dense de aslında burası adeta bir oba. Yörük Türkmen obalarının konar göçerlikteki hayatını solumak isteyen kültür meraklılarını çağırıyor. İşletmeci Cemal İyicil, parkı görmeden gidenlerin Kemer’den eksik gideceğini vurguladı.