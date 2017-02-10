Zarafetin simgesi

- Gaziantep'teki Tarihi Gümrük Hanı'nda yörede geçmişte alımlı giyinmek isteyenlerin hayallerini süsleyen "kutnu kumaşı"ndan aksesuar ve dekoratif ürünler yapılıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki tarihi Gümrük Hanı'nda ev hanımları, "kutnu kumaşı"ndan aksesuar ve dekoratif ürünler imal ediliyor.

Gaziantep'te 16. yüzyıldan beri dokunan kutnu kumaşı, eskiden Anadolu'da özellikle alımlı giyinmek isteyenlerin hayallerini süslüyordu. Görkem, zarafet ve estetik simgesi kutnu kumaşları, artık Gaziantep'in tarihi Gümrük Hanı'nda yeniden hayat buluyor.

Ev hanımları tarafından tarihi handa, kutnu kumaşından hem aksesuar hem de dekoratif ürünler imal ediliyor.

Antep Sepeti Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, yenilikçi yaklaşımlarla eskiyi yenilediklerini söyledi.

Bugüne kadar birbirinden farklı sanatlarda yaptıkları inovatif çalışmaların takdir edildiğini vurgulayan Koçer, "Tarihi Gümrük Hanı içerisinde yeni bir yer açtık. Son yıllarda yeniden gündeme gelen, unutulmaya yüz tutan bir değerimizi, kutnu kumaşını yeniden canlandırmak adına birtakım yatırımlarda bulunduk. Bunun da meyvesini almaya başlıyoruz." dedi.

Koçer, bu çalışmaları yaparken 35'e yakın ev hanımını sosyal sorumluluk projesi kapsamında istihdam ettiklerini belirterek, "Kutnu kumaşının hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Diğer el sanatlarımız için de gereken desteğin verilmesini umut ediyorum. Mesela, bakır ve kutnu şu an için Gaziantep’in önde gelen değerlerinden biridir. Kutnudan, ayakkabı, fular, şal, çanta, yelek, kravat, yatak örtüsü, perde ve yastık yapıyoruz. Ayrıca kutnu kumaşın üzerine Antep işi işliyor, ikisini aynı anda sunuyoruz. Bu anlamda çoğu ürün de ilkleri yaşatıyoruz." ifadesini kullandı.