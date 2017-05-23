19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 2 bin 987 kişiyi ağırlayarak tarihinin en çok ziyaret edildiği günü yaşayan Zeugma Müzesi, ertesi gün de 3 bin 115 ziyaretçi sayısına ulaştı.

Zeugma Mozaik Müzesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleşen 3 günlük tatilde 7 bin 741 kişi tarafından ziyaret edildi.

6 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda açılan Zeugma Mozaik Müzesi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olmasıyla dikkati çekiyor.

Gaziantep Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi'nin 2011'de ziyarete açıldığını hatırlattı.



Öztürk, mozaik müzesinin ziyaretçi sayısında ciddi bir artışın yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Müzemiz her geçen gün ayrı bir rekora koşuyor. 19 Mayıs'ta rekor kırdık. 19 Mayıs günü sabah saat 09.00'dan akşam 19.00'a kadar açık olan sürede 2 bin 987 kişi müzemizi ziyaret etti. Geçmiş yılların ve bu yılın rekorunu kırdık. 20 Mayıs'a geldiğimiz zaman bu rekorumuzu tekrardan kırarak toplamda 3 bin 115 kişi müzemizi ziyaret etti. Üçüncü gün ise bin 639 kişi müzeyi gezdi. Bu rakamlar Gaziantep ve bölgemiz için çok önemli bir gelişmeler. Hafta sonları tüm bölgelerden gelen tur otobüsleri, yoğun bir şekilde Gaziantep'i ziyaret ettiler."



"Tanıtım faaliyetleriyle ziyaretçi sayısını arttıracağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün "Şimdi Gaziantep'e Gitme Zamanı" kampanyası başlattığını hatırlatan Öztürk, "Bu kapsamda tanıtım çalışmalarımız sürüyoruz. İnsanlar müzeyi merak edip görmeye geliyorlar. Tanıtım faaliyetleriyle ziyaretçi sayısını arttıracağız. 19 Mayıs tatilinin 3 gün olması, yoğun olmasına neden oldu. Gaziantep'e 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz, gelenlerin de müzemizi ziyaret etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.