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Bülent Ersoy'u Yılan soktu, hastaneye kaldırıldı! Bülent Ersoy'un sağlık durumu nasıl?

Bülent Ersoy'u Yılan soktu, çığlık çığlığa hastaneye kaldırıldı. Bülent Ersoy'un sağlık durumu nasıl? Yeni programının çekimleri için Hindistan'da bulunan Bülent Ersoy'u yılan soktu. Çığlık atarak yardım isteyen Bülent Ersoy'un imdadına çalışanlar yetişti.

Bülent Ersoy'u Yılan soktu, hastaneye kaldırıldı! Bülent Ersoy'un sağlık durumu nasıl?

'Dünya Güzellerim' isimli program için Hindistan'da bulunan Bülent Ersoy, 46 derece sıcaklıkta çekimler sırasında yorgun düşünce dinlenmek için çimenleri tercih etti.

Ünlü şarkıcı bu sırada yılanın saldırısına uğrarken, çığlıklarıyla çalışanlar yardıma koştu. Yardıma koşan set çalışanları yılanı yakalayıp öldürdü. Sol bacağında şişkinlik, kızarıklık oluşan Bülent Ersoy, set doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından, vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı. 

Bülent Ersoy, Burcu Esmersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yeni programların çekimleri sırasında dünyayı geziyor. (cnnturk)

Etiketler; #yılan #hindistan #bülent ersoy
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