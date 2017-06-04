Menajer Özgür Aras, pazartesi günü tahliye olacak Deniz Seki için yapılacaklar listesi hazırladı. Listede iş teklifleri, yayla tatili, teşekkür edilecekler yer alıyor.

Habertürk'ün haberine göre; pazartesi günü saat 12.00’de özgürlüğüne kavuşacak Deniz Seki’yi menajeri Özgür Aras yapılacaklar listesinin yer aldığı bir dosyayla karşılayacak. Dosyanın ilk bölümü, ünlü şarkıcıya gelen iş tekliflerinden oluşuyor. Teklifler arasında 2 milyon 400 bin TL önerilen 20 konserlik Türkiye turnesi, oyunculuk, reklam filmi ve hayatının belgesel haline getirilmesi yer alıyor. Seki iş listesini inceleyip tek tek konuşarak kararını verecek.



YEŞİL ÖZLEMİ DOSYADA



İkinci bölüm Seki’nin nişanlısı Faruk Salman’la çıkacağı tatil için alternatiflerden oluşuyor. “Dışarı çıkınca çimleri öpeceğim” diyen Seki, cezaevinde en çok özlemini çektiği yayla tatili yapacak. Rize, Kaz Dağları ve Karadağ seçeneklerinin yer aldığı listeden seçim yapacak. İş ve tatil kararından sonra, 2 buçuk yıl boyunca kendisine destek olan listedeki kişileri arayıp teşekkür edecek.



Tahliye olduktan sonra bir otele yerleşecek olan Deniz Seki, çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek. Önerilen yüksek rakamlara rağmen özel röportaj taleplerini kabul etmeyen sanatçı, toplantının ardından nişanlısıyla tatile çıkacak.



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