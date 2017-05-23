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Deniz Seki tahliyesini 2 saat erteledi

5 Haziran’da özgürlüğüne kavuşacak olan Deniz Seki, basın mensupları için tahliyesini 2 saat erteledi. Ünlü şarkıcı, saat 18.00 yerine iftardan sonra hapisten çıkmak için izin istedi.

Deniz Seki tahliyesini 2 saat erteledi

Takvim gazetesinin özel haberine göre, 'Uyuşturucu temin etmek' suçundan 2009 yılında 6 yıl 3 aylık cezası onanarak cezaevine gönderilen Seki, 7 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilmişti. Tahliye sevinci kısa süren sanatçı, hakkında açılan ikinci dava sonucunda 6 Kasım 2014'te yeniden cezaevine girdi. İlk tahliyesinin olaylı bir şekilde gerçekleştiği Seki, ikinci kez özgürlüğüne kavuşacağı 5 Haziran'ın Ramazan ayına denk gelmesi üzerine alkışlanacak bir karar aldı. Akşam saat 18.00'de Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden tahliye olacak olan ünlü sanatçı, oruç tutacak basın mensuplarını da düşündü.

TAHLİYE SEFERBERLİĞİ...

Seki, cezaevinden çıkar çıkmaz gazetecilerin kendisini evine kadar takip edeceğini ve sabaha dek görev başında olacaklarını bildiği için tahliyesini gazetecileri de düşünerek birkaç saat ertelemek istedi.

Cezaevinden 20.40'taki iftardan sonra çıkacak olan şarkıcı, böylece özgürlüğünden birkaç saat daha feragat edecek. 3 yıl hapis yatmasına rağmen görevi başındaki basın mensuplarının aç kalmaması için bu kararı alan Seki'yi tahliye olur olmaz pek çok TV kanalı helikopterle takip edecek.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #deniz seki #tahliye #bakırköy #ramazan #cezaevi
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