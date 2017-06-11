ABD’li oyuncu Lindsay Lohan’ın, hırsızlık suçlamasıyla üç kez karakolluk olduğu ortaya çıktı.

Mayıs ayında Londra’da yaşanan olayda Lohan’ın geçtiğimiz ağustos ayında ayrıldığı eski nişanlısı Egor Tarabasov, 24 bin sterlin (yaklaşık 108 bin TL) değerindeki kişisel eşyaları kendisine verilmediği gerekçesiyle şikayette bulundu.



Lohan’ın peşine düşen polis, oyuncunun üç kez ifadesini aldı. Bazı eşyalarını Rus iş adamına iade ettiğini belirten Lohan hakkında adli işlem başlatılmadığı öğrenildi. /Milliyet