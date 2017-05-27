Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, "Esas ve en önemli gücüm Türkiye'de beni seven, benim için dua eden milyonlar. Bu mübarek ramazan ayında onların duaları sayesinde bir an evvel iyileşip ülkeme dönmeyi diliyorum" dedi.

ABD'nin New York kentinde hafta başında akciğerindeki kanserli bölge için ameliyat edilen sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, en önemli gücünün kendisini seven, kendisi için dua eden milyonlar olduğunu belirterek, mübarek ramazan ayında onların duaları sayesinde bir an evvel iyileşip Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.Geçirdiği kritik operasyonun ardından iki gün yoğun bakım odasında kalan ve daha sonra özel odaya alınan Koçyiğit, AA muhabirine sağlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Ameliyatı sonrası ilk kez yataktan kaldırılıp yürütülen Hülya Koçyiğit, biyopsi neticesinde akciğerinin sol lobunda kansere rastlandığını anlattı.



Doktorunun acilen ameliyatla sol lobunun tamamını aldığını dile getiren Koçyiğit, şöyle devam etti:



"Üç saatin üstünde süren ameliyat neticesinde iki gün de yoğun bakımda kaldım. Bir hayli halsizim, nefes almakta oldukça zorlanıyorum, halen dren taşıyorum. Anestezist epidural kullanmıştı, halen ağrı kesicilerim epidural ile kontrol ediliyor. Bugün beni ayağa kaldırdılar, bir iki adım atabildim."



Koçyiğit, sabırla bu zor günleri atlatacağına inandığını vurguladı.



Sevenlerine seslenen Hülya Koçyiğit, "Hemşireler, doktorlar beni iyileştirmeye çalışıyorlar ama esas ve en önemli gücüm Türkiye'de beni seven, benim için dua eden milyonlar. Bu mübarek ramazan ayında sizlerin duaları sayesinde bir an evvel iyileşip ülkeme dönmeyi diliyorum." dedi.



New York'a 2 Mayıs'ta akciğer biyopsisi için gelen ve akciğer kanseri teşhisi konulan Koçyiğit'i eşi Selim Soydan, kızı Gülşah ve damadı Ender Alkoçlar yalnız bırakmıyor.