Hayatını kaybetti
Hayatını kaybetti
Şırnak Valiliği az önce duyurdu
Şırnak Valiliği az önce duyurdu
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
TGB yeni dönem GYK'sını belirledi
TGB yeni dönem GYK'sını belirledi

Hülya Koçyiğit sağlık durumu hakkında bilgi verdi

ABD'nin New York kentinde geride bıraktığımız hafta başında akciğerindeki kanserli bölge için ameliyat edilen sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, sosyal medya paylaşımı ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Hülya Koçyiğit sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Hülya Koçyiğit, iyi geçen ameliyatıyla birlikte tedirgin ve korkulu bekleyişi bir nebze olsa da azalttı.

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıkartılarak normal odaya alınan usta sanatçı, bir süre önce nefes almakta zorlandığını açıklamıştı.

Bugün yeni bir paylaşımda bulunan Koçyiğit, dayanılmaz ve şiddetli ağrılarının devam ettiğini belirtti.

Türk  sinemasının efsane ismi, "Hala hastanedeyim ve siz cevap verebiliyorum. Ağrılarım için epiduraldan verdikleri ilaçları kestiler ama dayılmaz, şiddetli ağrılarıma damardan ve ağızdan ilaç almaya devam ediyorum. Henüz direni de çıkaramadılar. Özetle sıkıntım çok ama sabrediyorum, şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #hülya koçtiğit #abd #new york #kanser #akciğer #sosyal medya
banner863
İlişkili Haberler
Hülya Koçyiğit ameliyat sonrası açıklamalarda bulundu
Hülya Koçyiğit ameliyat sonrası açıklamalarda bulundu
Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, "Esas ve en önemli gücüm Türkiye'de beni seven, benim için dua eden milyonlar. Bu mübarek ramazan ayında onların duaları sayesinde bir an evvel iyileşip ülkeme dönmeyi diliyorum" dedi.
Önceki Haber
Erdoğan'ı karşılayacak askerlere son anda operasyon
Sonraki Haber
Alaska'da Bogoslof Yanardağı'nda patlama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.