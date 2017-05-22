"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Meltem Cumbul'un babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul'un babası Sedat Cumbul bugün hayatını kaybetti. Cumbul acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Meltem Cumbul'un babası hayatını kaybetti

Meltem Cumbul, sosyal medya hesabından, babası Sedat Cumbul bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Babasıyla olan fotoğrafını paylaşan Cumbul şunları yazdı:

ACI KAYBIMIZ…En güzel hikayeler deftere yazılamayan hikayelerdir. En güzel filmler ki sadece hayattaydılar. En güzel aşklar ki daha bir filmde yoktular ve onlar ki sadece hatıralardı ve çok yakındılar. Akşehir eşrafından ve İstiklal Savaşı gazilerinden Mahmut Cumbul ile merhume Zehra Cumbul’un oğulları, T. İş Bankası A.Ş. Emekli müdürlerinden güzel Babam 22 Mayıs 2017 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Karacaahmet Şakirin Camiinden 23 Mayıs 2017 Salı günü ikindi namazını müteakip kaldırılarak Karacaahmet mezarlığında defnedilecektir.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #iş bankası #meltem cumbul
banner863
Önceki Haber
Lüle taşından yanmayan kompozit malzeme geliştirildi
Sonraki Haber
Bakanlar Kurulu Şişecam'daki grevi 60 gün süreyle erteledi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.