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Otilia Bruma hastaneye kaldırıldı, ameliyat oldu

Rumen şarkıcı Otilia Bruma, önceki akşam apar topar İstanbul Maslak'ta bir hastaneye kaldırıldı.

Otilia Bruma hastaneye kaldırıldı, ameliyat oldu

Rumen şarkıcı Otilia Bruma, önceki akşam apar topar İstanbul Maslak'ta bir hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sinan Akçıl'la hastaneye gelen Otilia, ağrıları sonrası ameliyat oldu.

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, gece yarısı hastaneden çıkarken görüntülenen Akçıl, "Sevgilim kist operasyonu geçirdi. Çok şükür ki iyi. Herhangi bir sorunu yok. Kısa sürede taburcu olacak" şeklinde konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Otilia Bruma #sinan akçıl #maslak
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