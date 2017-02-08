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Oyuncu Levent İnanır hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Onur Akay, sosyal medya Instagram hesabından ünlü oyuncu Levent İnanır'ın zatürre nedeni ile hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Akay, İnanır'ın hastaneden bir fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu Levent İnanır hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Onur Akay, sosyal medya Instagram hesabından ünlü oyuncu Levent İnanır'ın zatürre nedeni ile hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Akay, İnanır'ın hastaneden bir fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu Levent İnanır’ın zatürre nedeni ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İnanır’ın hastaneye kaldırıldığını ses sanatçısı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu. Akay, “Levent İnanır zatürre nedeni ile hastanede tedavi altına alındı. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim.” notunu düşerek, ünlü oyuncunun hastanede çekilen fotoğrafını paylaştı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #onur akay #levent inanır
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