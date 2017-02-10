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Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın "hakaret" davası düştü

Nurgül  Yeşilçay'ın, oyuncu Erkan Petekkaya'ya cep telefonu mesajlarıyla "hakaret" ettiği  gerekçesiyle yargılandığı dava, Petekkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle  düştü.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın "hakaret" davası düştü

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın, oyuncu Erkan Petekkaya'ya  cep telefonu mesajlarıyla "hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava,  Petekkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düştü. 

Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Nurgül  Yeşilçay ile avukatları geldi.

Savunmasında iddiaları kabul etmediğini, tespitte bulunduğunu,  iddianameye konulan olan mesajları atmadan 1 gün önce sette Petekkaya ile  aralarında kavga olduğunu anlatan Yeşilçay, bir gazeteye, iddianameye konu olan  röportajı kendisinin verdiğini, söz konusu röportajda belirtilen hususların  kendisine ait olduğunu, sözleri hakaret kastıyla söylemediğini ve sadece  kendisini savunduğunu söyledi.

 Röportajı kavgadan sonra verdiğini belirten Yeşilçay, tek derdinin  para kazanmak, çocuğunu okula göndermek, evinin kirasını ödemek olduğunu  belirterek, ''Yapımcıya ayrılmak istediğimi söyledim. 52. bölüme kadar edebimle  çalıştım. Sözleşmem 52. bölümde bitecekti. Reytingler düşmeye başlayınca  reytingleri yükseltmek için beni tahrik edici röportajlar verdi. Ben de, 'böyle  böyle oldu' diye röportaj verdim. Hakaret amacını taşıyan sözler söylemedim.  Mesajlar bana aittir.'' diye konuştu.

Hakim Doğan Yücesoy, mahkemeye müşteki Erkan Petekkaya'nın avukatı  Çağdaş Çelik'in şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sunduklarını  belirterek, davanın düşürülmesine karar verdi.

Dava bitiminden sonra hakim Doğan Yücesoy, Yeşilçay'a ''Türkiye'nin  tanınmış insanlarısınız. Bizler sizleri sevgiyle izliyoruz. Sizleri burada görmek  bizi üzüyor. Davanın böyle bitmesinden dolayı ben mutluyum.'' dedi.

İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından hazırlanan  iddianamede, Erkan Petekkaya'nın, Nurgül Yeşilçay'ın bir gazeteye verdiği  röportajda ve cep telefonuna attığı mesajlarda kendisine hakaret ettiğini  iddiasıyla şikayetçi olduğu anlatıldı.

Yeşilçay'ın şikayetçi Petekkaya hakkında gazete röportajında sarf  ettiği sözlerin basın özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği kaydedilen  iddianamede, Yeşilçay'ın attığı cep telefonu mesajlarında ise "hakaret" suçunu  işlediğini aktarıldı.

İddianamede, Yeşilçay'ın "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis  cezasına çarptırılması isteniyordu.


Kaynak: AA
Etiketler; #bakırköy #hakaret davası #erkan petekkaya #nurgül yeşilçay
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