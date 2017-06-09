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Phil Collins hastanelik oldu!

Dünyaca ünlü 66 yaşındaki şarkıcı Phil Collins, İngiltere turnesi sırasında yaşadığı talihsiz kaza sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Phil Collins hastanelik oldu!

İngiltere'de konakladığı otel odasında duş almak için banyoya yöneldiği sırada ayağı kayan ve kafasını zemine çarpan Phil Collins, acilen Londra Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Yapılan ilk müdahalede kafasına dikiş atılan 66 yaşındaki şarkıcının, alın bölgesinden de ameliyat olması gerekebileceği öğrenildi.
 
Bilincinin yerinde olduğu belirtilen sanatçının konser programı iptal edildi.
 
"YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR"
 
Collins'in menajeri, sanatçının resmi Facebook sayfasından şu açıklamayı yaptı:

"Phill, geçirdiği operasyon yüzünden şu anda yürümekte güçlük çekiyor. Kaldığı otelde banyoya gittiği sırada ayağı kaydı ve odada bulunan sandalyeye düşmesi sonucunda başından yaralandı. Acilen hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Şu anda durumu iyiye gidiyor. Phill konserlerini iptal ettiği için özür diliyor ve sevgilerini yolluyor."/Vatan

Etiketler; #Phil Collins #hayatını kaybetti
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