51 yaşındaki şarkıcı Sevim Egesoy, hastaneye kaldırıldı

Bir zamanlar 'Anadolu'nun Prensesi' olarak anılan 51 yaşındaki şarkıcı Sevim Egesoy, uykusunda fenalaştı ve hastanede tedavi altına alındı.



Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya hesabı üzerinden şarkıcı Sevim Egesoy'un hastaneye kaldırıldığını duyurdu.



Egesoy'un hastanede çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Akay, "Sevim Egesoy hastaneye kaldırıldı.







Apne hastalığı nedeniyle beyin oksijensiz kalınca uykuda fenalaştı. Tahlilleri yapılacak ve bir süre tedavisi hastanede devam edecek olan Sevim ablama acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.