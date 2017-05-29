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Ünlü oyuncu Peker Açıkalın ameliyat oldu

Geçen yıllarda kalp ameliyatı geçiren ve 97 gün komada kalan ünlü oyuncu Peker Açıkalın, yeniden ameliyat masasına yattı.

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın ameliyat oldu

Daha önce geçirdiği kalp krizi haberleriyle de gündeme gelen 54 yaşındaki usta oyuncunun bu kez ameliyat olma nedeni ise kalp pilinin süresinin dolması... 

Medyatava'nın haberine göre, geçen hafta operasyon geçiren sanatçı ameliyatıyla ilgili espri yaptı ve "Motor bakım başlasın" dedi. 

Oyuncuya ameliyat öncesi ve sonrası ilk ve ikinci evliliklerinden olan kızları moral verdi ve baş ucundan ayrılmadı. 

Yakın dostu Ali Sürmeli de Peker Açıkalın'ı hastanede yalnız bırakmadı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Peker Açıkalın
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