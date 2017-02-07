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Ünlü oyuncudan Nijeryalı eşine şok dava

Oyuncu Perihan G., Nijeryalı eşinin haftanın 4 günü kiliseye gittiğini ve kendisini de kiliseye gitmeye zorladığını ileri sürerek boşanma davası açtı.

Ünlü oyuncudan Nijeryalı eşine şok dava

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan dava dosyasındaki iddialara göre, oyuncu Perihan G. ailesinin karşı çıkmasına rağmen Nijeryalı Samuel Jackson G. ile 7 yıl önce evlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre; iki çocuk sahibi olan çiftin evliliği son zamanlarda bozuldu. Perihan G. dilekçesinde, eşinin haftanın 4 gününü kilisede geçirdiğini ve kendisini de kiliseye gitmeye zorladığını belirtti.

Perihan G., "Eşimin en büyük amacı papaz olup Amerika'da yaşamaktı. Bu isteğine kolaylık olsun diye çocuklarımın doğumunu Amerika'da gerçekleşmesini sağladı" dedi.

Çocukları için 1000 TL, kendisi için 750 TL nafaka isteyen Perihan G. mahkemeden 100 bin TL manevi tazminata hükmederek boşanmalarına karar verilmesini istedi.

Evliliklerinin 5. yılına kadar örnek bir çift olduklarını belirten Samuel Jackson G. ise eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü.

Karşı boşanma davası açan Samuel Jackson G., iki oğlunun velayetini ve 100 bin TL de tazminat istedi. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Perihan G #oyuncu #dizi #nijeryalı #boşanma davası
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