Aydınlık Ege eki yayın hayatına başladı… Gazete bölgede haberleriyle ilk günden önemli bir yankı uyandırdı… Ege bölgesine dair özel haberler ve araştırma konularının ele alınacağı gazete her salı bayilerde..

Aydınlık Gazetesi, Ege ekiyle yeni bir döneme başladı. İlk sayı çıktı, okuyucuya ulaştı.



İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak'ta da okuyucuya ulaşan gazeteye ilgi oldukça büyük…



Haftalardır duyuruları yapılan Aydınlık Gazetesi ve Ege eki sabahın erken saatlerinden itibaren tüm bayilerde tükendi.



Gazetenin Ege Editörü Emrah Taştan Aydınlık Gazetesi’nin hangi ihtiyaçtan doğduğunu anlattı.



Taştan, önümüzdeki sayılarda da oldukça iddialı…



Bölgede haftalık periyotta yayın yapacak gazeteyi bayilerden istemeyi unutmayın..



HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA

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