İmzayı attı, formayı giydi! İşte ilk kareler
İmzayı attı, formayı giydi! İşte ilk kareler
İşte dünyanın en büyük uçağı
İşte dünyanın en büyük uçağı
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı

Bir kepçe darbesi ile Ulusal Kanal yayını kesildi

Ankara'da yol çalışması yapan bir kepçe Türksat'a giden fiber kabloyu kopardı, Ulusal Kanal'ın da aralarında olduğu 20 televizyonun yayını kesildi. Sorun yaklaşık 5 saat sürdü. Olayda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kablolarının da zarar gördüğü öğrenildi.

Bir kepçe darbesi ile Ulusal Kanal yayını kesildi

Ulusal Kanal, Halk Tv, Kanal B gibi kanallarında aralarında bulunduğu 20 kanalın dün akşam yayını kesildi. 

Ekranları kararan 20 televizyonun da misyon kanalları olması sosyal medyada infial yarattı. 

Ankara-Konya yolunda kavşak çalışması yapan bir kepçe, TürkTelekom'un VPN üzerinden Gölbaşı Yerleşkesi'ne giden fiber hattını kopardı. 

Bir kepçe darbesi ile 20 televizyon kanalının yayını gitti. 19:43'de giden yayın 5 saat sonra tekrar düzeldi.

Ulusal Kanal'ın yayınının kesilmesine ilişkin Türksat'tan yapılan resmi açıklamada sorunun Türk Telekom kaynaklı olduğu belirtildi.

"KESİNTİ TÜRK TELEKOM KAYNAKLI"

Açıklamada "Türk Telekom VPN üzerinden Gölbaşı Yerleşkemize gelen fiber hattın kopması sonucu yayınlarınızda kesinti yaşanmaktadır. Yaşanan kesintiler TÜRKSAT kaynaklı olmayıp, Türk Telekom Fiber Hattından kaynaklanmaktadır. Siz değerli müşterilerimizin  mağdur olmaması için Türk Telekom yetkilileri ile iletişime geçilerek, yayın kesintisi takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi

Ulusal Kanal yayını yine aynı gerekçeyle 16 Şubat 2016'da kesilmişti. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ankara #türksat #ulusal kanal #Türk Silahlı Kuvvetleri #tsk
banner863
Önceki Haber
Cheik Tiote kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan İncirlik Üssü açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.