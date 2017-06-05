Ankara'da yol çalışması yapan bir kepçe Türksat'a giden fiber kabloyu kopardı, Ulusal Kanal'ın da aralarında olduğu 20 televizyonun yayını kesildi. Sorun yaklaşık 5 saat sürdü. Olayda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kablolarının da zarar gördüğü öğrenildi.

Ulusal Kanal, Halk Tv, Kanal B gibi kanallarında aralarında bulunduğu 20 kanalın dün akşam yayını kesildi.



Ekranları kararan 20 televizyonun da misyon kanalları olması sosyal medyada infial yarattı.



Ankara-Konya yolunda kavşak çalışması yapan bir kepçe, TürkTelekom'un VPN üzerinden Gölbaşı Yerleşkesi'ne giden fiber hattını kopardı.



Bir kepçe darbesi ile 20 televizyon kanalının yayını gitti. 19:43'de giden yayın 5 saat sonra tekrar düzeldi.



Ulusal Kanal'ın yayınının kesilmesine ilişkin Türksat'tan yapılan resmi açıklamada sorunun Türk Telekom kaynaklı olduğu belirtildi.



"KESİNTİ TÜRK TELEKOM KAYNAKLI"



Açıklamada "Türk Telekom VPN üzerinden Gölbaşı Yerleşkemize gelen fiber hattın kopması sonucu yayınlarınızda kesinti yaşanmaktadır. Yaşanan kesintiler TÜRKSAT kaynaklı olmayıp, Türk Telekom Fiber Hattından kaynaklanmaktadır. Siz değerli müşterilerimizin mağdur olmaması için Türk Telekom yetkilileri ile iletişime geçilerek, yayın kesintisi takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi



Ulusal Kanal yayını yine aynı gerekçeyle 16 Şubat 2016'da kesilmişti.



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