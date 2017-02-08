Canlı yayında '11 yaşındaki kızlar çıtır olur' diyen doktorla ilgili karar

Canlı yayında pedofil sözler sarf eden doktorla ilgili program yaptığı kanaldan karar verildi.

Medyatava'nın haberine göre, Show TV'de "Zahide Yetiş'le isimli sabah programına konuk olan Dr. Cihan Aksoy'un, canlı yayında “11 yaşındaki kızlar çıtır olur" ifadelerini kullanmasının ardından NTV'deki programına son verildi.



Seyircilerin sorularını doktor konuğuna ileten Zahide Yetiş’in “Seyircimiz 11 yaşındaki kızının dizlerinden çıtırdama sesi geldiğini söylüyor. Ama Hocam 11 yaşında kızım demişler de bizim de dizlerimizden geliyor zaman zaman… Neden?” şeklindeki sorusuna esprili dille yanıt vermek isteyen ünlü doktor büyük bir skandala imza atmıştı.



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