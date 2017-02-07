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Canlı yayında skandal sözler! ''11 yaşındaki kızlar çıtır olur''

Sunucu Zahide Yetiş'in programına konuk olan Dr. Cihan Aksoy'un seyirci sorularını yanıtladığı sırada verdiği cevap herkesi şaşkına çevirdi.

Canlı yayında skandal sözler! ''11 yaşındaki kızlar çıtır olur''

Seyircilerin sorularını doktor konuğuna ileten Zahide Yetiş’in “Seyircimiz 11 yaşındaki kızının dizlerinden çıtırdama sesi geldiğini söylüyor. Ama Hocam 11 yaşında kızım demişler de bizim de dizlerimizden geliyor zaman zaman… Neden?” şeklindeki sorusuna esprili dille yanıt vermek isteyen ünlü doktor büyük bir skandala imza attı.

“11 YAŞINDAKİ KIZLAR ÇITIR OLUR”

“11 yaşındaki kızlar çıtır olur. Dizleri de çıtırdar. Siz de daha çıtırsınız demek” sözleriyle sunucuyla şakalaşmayı amaçlayan Dr. Aksoy’un cevabı karşısında ne söyleyeceğini bilemeyen Zahide Yetiş ise şaşkınlıktan sadece gülümsemekle yetindi.

İşte canlı yayındaki o anlar

 

Etiketler; #skandal #Zahide Yetiş #Dr. Cihan Aksoy
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