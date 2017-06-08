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"Dinen dayak yerler" sözü RTÜK'e taşındı

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yaşanan skandal olay RTÜK'E taşındı. Ramazan programında, "regl dönemlerinde oruç tutmayan kadınların sokakta yemek yemeleri durumunda dayak yiyecekleri" söylendi. Özellikle Profesör Doktor Cevat Akşit'in "dinen dayak yerler" demesi tartışma yarattı.

"Dinen dayak yerler" sözü RTÜK'e taşındı

Bekir Köse'nin TV8’de sunduğu "Sahur Vakti" programına katılan ilahiyatçı Profesör Doktor Cevat Akşit, oruç tutmayan kadınların dışarıda yemek yememesi gerektiğini söyledi.

Akşit, "Kadınlar biz tutmuyoruz diye sokakta bir şey yiyemezler. Dinen dayak yerler" sözleri tepki topladı.

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, RTÜK’ten programın incelenmesini istedi.

Konuyla ilgili Üst Kurul’da rapor hazırlanacak.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #rtük #acun ılıcalı #TV8 #Cevat Akşit
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